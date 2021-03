Musetti si arrende a Tsitsipas ad Acapulco, ma che spettacolo questo ragazzo! Da lunedì per la prima volta nella top 100

Il sogno di Lorenzo Musetti e di tutti gli italiani si è fermato in semifinale. Il tennista 19enne si è dovuto arrendere al più esperto Tsitsipas nel match andato in scena poche ore fa: è il greco, quindi, ad accedere alla finale del torneo ATP di Acapulco.

Il match

La partita è durata un’ora e 16 minuti e Tsitsipas, numero 5 del ranking ATP, ha trionfato col punteggio di 6-1, 6-3. Tsitsipas ha corso il primo set, non permettendo a Musetti di giocare il suo gioco a flusso libero. Il greco ha vinto cinque game di fila dall’1-1 e alla fine dei 33 minuti dall’inizio del match, Musetti ha ricevuto un trattamento in campo.

Musetti ha continuato a usare il drop shot come arma offensiva e ha tentato di attirare Tsitsipas in rete come bersaglio da colpire, ma l’azzurro ha commesso errori. Sul 3-3 del secondo set, Tsitsipas ha aperto il servizio dopo che Musetti non riusciva a controllare un potente dritto in rete.Tsitsipas ha prolungato la sua permanenza ad Acapulco, ottenendo la sua quarta vittoria, quando Musetti ha colpito un corto rovescio in rete.

Complimenti Lorenzo

Impossibile restare delusi ed essere arrabbiati con Lorenzo. Musetti ha comunque ottenuto un traguardo speciale, regalando agli italiani emozioni uniche, speranze e tanta gioia. Lo sport sta facendo davvero bene all’Italia, in un periodo in cui ancora si fatica a trovare la normalità.

Musetti, infatti, stava giocando solo la sua dodicesima partita a livello di World Tour e nel suo percorso ad Acapulco ha sconfitto il numero 9 del mondo Diego Schwartzman nel primo turno, successivamente ha avuto la meglio anche su Tiafoe e Dimitrov. Il 19enne entrerà per la prima volta nella Top 100 della classifica ATP lunedì.