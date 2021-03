La 26ª giornata di Liga prevede l’attesissimo derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, una partita importantissima non solo per il valore intrinseco della stracittadina madrilena, ma anche per l’economia della classifica. La formazione di Simeone guida con cinque punti di vantaggio sui blancos e una partita da recuperare, dunque in caso di vittoria potrebbero chiudere la pratica, che verrebbe al contrario riaperta se dovessero essere gli uomini di Zidane a prendersi i tre punti.

La probabile formazione di Simeone

L’Atletico Madrid non cambia assetto tattico per il derby contro il Real, Simeone infatti schiera la difesa a tre che tanto bene ha fatto fino a questo punto della stagione. Llorente e Correa agiranno sulle fasce di centrocampo, mentre l’asse centrale sarà retta da Koke, Saul e Kondogbia. Coppia confermata in attacco, con Joao Felix che affiancherà Luis Suarez.

La probabile formazione di Zidane

Buone notizie per Zinedine Zidane, che ritrova tre pedine fondamentali per il suo scacchiere: Benzema, Rodrygo e Valverde. Il francese giocherà al centro dell’attacco dei blancos, affiancato da Asensio e da Rodrygo, con quest’ultimo in vantaggio su Isco e Vinicius Jr. Scelte obbligate in difesa con Lucas Vazquez, Nacho, Varane e Mendy.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso, Felipe, Savic; Llorente, Saul, Koke, Kondogbia, Correa; Suarez, Joao Felix.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Rodrygo.

Atletico Madrid-Real Madrid canale tv:

Il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, valido per la 26ª giornata di Liga, è in programma domenica 7 marzo 2021 alle ore 16:15. La sfida sarà visibile in esclusiva sull’app di DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento).