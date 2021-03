La passione per il tennis più forte di ogni cosa, 4 operazioni a soli 23 anni non fermano Ana Konjuh

E’ iniziato ieri lo spettacolo del Miami Open. Il torneo di tennis non ha regalato, nella sua prima giornata, grandi soddisfazioni agli italiani, ma oggi Fabbiano, Caruso e Musetti proveranno a regalare qualche gioia agli appassionati di tennis.

Con l’eliminazione di Camila Giorgi non ci saranno altre donne italiane in gara a Miami, ma il torneo femminile merita comunque attenzione, in particolar modo per la storia speciale di Ana Konjuh, la tennista croata che ha subito già 4 operazioni e ha solo 23 anni, alla quale è stata concessa una wildcard.

Ana Konjuh

La tennista croata, a 23 anni ha già subito quattro interventi chirurgici al gomito destro, il più recente è una ricostruzione del legamento ulnare. Solo l’80% degli atleti ha ottenuto risultati positivi da esso, le è stato detto. Nonostante ciò, Ana è motivata e decisa: vuole continuare a giocare a tennis e non pensa ancora a cosa fare della sua vita una volta cessata l’attività sul campo da gioco: “non ho un piano B. Molte persone mi hanno chiesto cosa farò, soprattutto dopo la quarantena. In realtà non voglio preoccuparmi di quello che farò dopo. Quando verrà il momento, sono sicura che troverò qualcosa in cui sono brava, fa fino ad allora voglio che la mia attenzione sia concentrata al 100% sul tennis. Questo è tutto ciò che mi rende felice in questo momento“, ha dichiarato.

“L’ultima operazione? È un intervento chirurgico enorme per un giocatore di tennis, principalmente per i giocatori di baseball. Il dottore ha detto che era la mia ultima opzione. Ho deciso in cinque minuti. Ho detto, facciamolo, facciamolo. Aveva una fascia oraria il giorno successivo per l’intervento, che è durato due ore e mezza“, ha raccontato ancora Ana.

La storia di Ana Konjuh

A 15 anni, ha vinto i titoli junior australiani e US Open 2013; una settimana dopo aver compiuto 16 anni, al suo debutto nel tabellone principale WTA, ha sconvolto la numero 14 del mondo Roberta Vinci nel primo round di Auckland 2014. È diventata la più giovane titlist WTA in nove anni quando ha conquistato il titolo 2015 di Nottingham all’età di 17 anni e un anno dopo ha sconvolto Agnieszka Radwanska per fare il suo debutto nei quarti di finale del Grande Slam agli US Open 2016. La tennista croata ha però ammesso di aver giocato mentre il dolore la tartassava: “ho giocato per quattro anni con il dolore perché nessuno in realtà mi ha detto che mi sarei dovuta operare. Potevo sopportare il dolore e potevo giocarci. Probabilmente avrei subito un intervento chirurgico prima se avessi saputo cosa c’era che non andava in quel momento“.

Gli interventi chirurgici

Il primo intervento chirurgico al gomito per Ana fu all’inizio del 2014: un’operazione che sembrava risolvere il problema. Ma nel 2017 si è svegliata a Toronto incapace di allungare il braccio. È stato necessario quindi un secondo intervento chirurgico per radere l’osso. Nel 2018 Ana Konjuh ha potuto giocare solo quattro tornei quell’anno e, sebbene un intervento chirurgico minore escludesse le possibilità più allarmanti, non c’era una diagnosi concreta dei suoi problemi. Dopo sei mesi di riposo, il dolore è tornato e dopo solo 3 tornei disputati ad inizio 2019 si è dovuta fermare nuovamente.

Dopo la ricostruzione, Konjuh ha dovuto fare sette ore di fisioterapia ogni giorno “solo per lavarmi i denti“. Adesso, lo stretching e la puntura fanno parte della sua routine prima e dopo aver giocato. “Il mio gomito non sarà mai normale. Ho dovuto accettarlo. Ho dovuto affrontare la mia nuova realtà”

Konjuh crede ancora di avere il potenziale per eguagliare i risultati dei suoi coeateni, che mentre lei lottava col suo gomito, crescevano professionalmente ottenendo ottimi risultati: parliamo di Ostapenko, Bencic, Osaka, e Kasatkina. Lo scorso settembre ha vinto il primo torneo che aveva giocato in 19 mesi, un ITF W25 in casa a Zagabria; quest’anno, ha ottenuto risultati che le hanno regalato un po’ di ottimismo, raggiungendo il round finale delle qualificazioni agli Australian Open a gennaio e qualificandosi per Dubai questo mese. Ma la notizia più importante è che, finora, il dolore al gomito non si è fatto vivo. Konjuh, che ora è al 338° posto del ranking WTA, punta a un piazzamento tra i primi 100 quest’anno.

“Sono una giocatrice di tennis in tutto e per tutto. Ho dato tutta la mia vita per questo. Non avevo alcun dubbio che se mi fossi fermata, mi sarei sempre chiesta, ‘E se?’ Voglio finire la mia carriera alle mie condizioni“, ha concluso Ana, che si è ispirata ad Andy Murray, che si è dovuto sottoporre a diversi interventi all’anca.