Fa scalpore perchè allatta sua figlia in panchina, ma dov’è la stranezza? Diventare mamma non vuol dire annullarsi

Diventare mamme non vuol dire dover rinunciare alle proprie passioni, doversi annullare. Sicuramente l’arrivo di un bambino metterà scompiglio in casa, cambierà la vita di entrambi i genitori e, soprattutto nei primi mesi, le mamme dovranno affrontare un periodo fatto di montagne russe ormonali, poppate, cambi di pannoli e pianti. Dedicarsi anima e cuore ai propri figli non vuol dire però doversi annullare: per il bene dei figli e della famiglia intera, è bene che la mamma sia felice e soddisfatta, e la felicità e la soddisfazione di una donna non arrivano solo dall’immenso e indescrivibile amore per i figli. La donna ha bisogno del tempo per sè, per coltivare le proprie passioni, lavorare, fare shopping e praticare sport.

Antonella Gonzalez virale

Lo sa bene Antonella Gonzalez, 30enne argentina diventata famosa in tutto il mondo per delle foto diventate virali in pochissimo tempo. Antonella è una giocatrice del Tomàs de Rocamora basket ed è mamma della piccola Madi. Durante una partita di campionato contro il Vélez, Antonella ha allattato la sua piccola in panchina durante l’intervallo.

“Un’immagine che riassume la passione: per il basket e per l’essere mamma“, la Confederazione Argentina di Basket ha condiviso sui suoi social l’immagine di Antonella Gonzanlez. Antonella è in formissima: la giocatrice è andata a referto con 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist. Una prestazione che dimostra proprio come la completezza sia fondamentale per una donna, non dover rinunciare alle proprie passioni non vuol dire essere una mamma ingrata o che trascura il figlio, ma al contrario significa dover fare ancora più sacrifici, ma servono anche gli aiuti. Aiuti che Antonella Gonzalez ha trovato in primis nella sua squadra, che nonostante ancora l’Argentina sia ‘arretrata’ per quanto riguarda le mamme e lo sport dilettantistico, ha messo a disposizione della giocatrice un’assistente per aiutarla ad accudire la piccola.

Lo stupore di Antonella Gonzalez

“Non capisco tutto questo scalpore. Improvvisamente ho visto circolare quella foto su twitter con migliaia di commenti, addirittura alcuni siti stranieri. Ma francamente non capisco cosa ci sia strano e perché ci si debba stupire di una cosa così normale. Più che altro mi stupisco io che ci sia ancora chi si stupisce. Perché essere mamme non impedisce di essere anche atlete“, ha dichiarato Antonella a El Pais.