Fascino e praticità, ecco Airstream Flying Cloud 30FB, la roulotte di lusso da oltre 100mila euro [GALLERY]

Il Coronavirus ha cambiato radicalmente numerosi settori della società, ivi compreso il mondo del lavoro, che ha dovuto fare i conti con l’innovativo ‘smart working‘. Tantissime aziende sono state costrette a tenere i propri lavoratori a casa per evitare assembramenti, implementando le proprie tecnologie e chiedendo ai dipendenti sforzi ulteriori per poter svolgere le rispettive mansioni tra le mura di casa. L’azienda Airstream però ha previsto una soluzione per far sì che la gente lavori presso la propria abitazione, cambiando però lo stile di quest’ultima.

Il camper di ultima generazione

Un vero e proprio ufficio mobile, denominato Airstream Flying Cloud 30FB Travel Trailer, una roulotte appositamente progettata con caratteristiche intenzionali per aiutare a massimizzare le esperienze di viaggio. Progettato per famiglie di tutte le dimensioni e costruito per il comfort di qualsiasi destinazione, Flying Cloud è un trailer da viaggio ricco di funzionalità che può andare lontano ed è una tela che aspetta di essere dipinta con un tocco personale. Dotato di un letto matrimoniale anteriore, di una dinette trasformabile e di un letto ad angolo più un letto a castello, il 30FB Flying Cloud è il trailer preferito dalla famiglia pronto per avventure di qualsiasi dimensione.

Il prezzo

Accaparrarsi un Flying Cloud 30FB non è roba per tutti, considerando il prezzo di listino. Servono infatti ben 107.500 dollari per acquistarlo, non proprio una cifra irrisoria. Il camper è comunque già disponibile e presenta caratteristiche alquanto particolari, come ammesso dal presidente e Ceo di Airstream Bob Wheeler: “sappiamo che il panorama del lavoro è stato cambiato per sempre dalla pandemia. Questa nuova offerta riflette il nostro impegno ad essere agili e a reagire alle esigenze dei clienti attuali e futuri. Abbiamo imparato molto non solo sulla necessità di connettività e sulle opzioni per garantire una maggiore potenza, ma anche sulla necessità che hanno i clienti di chiudere il portatile e uscire a fare una passeggiata in un sentiero. Abbiamo effettuato una transizione senza soluzione di continuità in grado di coniugare il lavoro, il gioco e il viaggio, e volevamo quindi trovare un modo per portare la libertà di questo stile di vita e di lavoro in qualsiasi luogo“.