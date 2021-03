Addominali di ferro con Camila Giorgi: la tennista italiana mostra i suoi intensi workout [VIDEO]

Camila Giorgi è pronta per scendere in campo al torneo WTA 1000 di Miami. La tennista azzurra affronterà una rivale proveniente dalle qualificazioni al primo turno del torneo e, intanto, si sta allenando intensamente.

Fisico da urlo

Camila Giorgi, apprezzatissima in tutt’Italia, ma anche nel mondo intero per la sua bellezza, ama sfoggiare sui social il suo fisico da urlo. Non è però solo merito di madre natura: la tennista azzurra si allena intensamente per avere degli addominali scolpiti e glutei e gambe di ferro.

Lo dimostrano i video che Camila Giorgi ha postato nelle ultime ore da Miami. Un workout da urlo, per motivare anche i suoi follower ad allenarsi anche in casa, dato che le palestre sono chiuse a causa della pandemia di coronavirus.

Workout

Addominali, glutei, gambe, corsa: Camila Giorgi mostra sui social il suo workout, nel suo posto preferito, Miami. Uno scenario pazzesco per allenarsi. Impossibile non trovare la voglia e la motivazione per allenarsi.