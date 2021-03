Risveglio traumatico? 9 esercizi per riattivare il corpo e iniziare al meglio la giornata: i consigli dell’esperta di SportFair [VIDEO]

Quante volte ci capita di svegliarci la mattina con dolori alle articolazioni di tutto il corpo? E’ comunissimo, a tutte le età, alzarsi dal letto e, anzichè sentirsi carichi e riposati, dover fare i conti con fastidi sparsi in tutto il corpo, dalla testa fin giù ai piedi.

Si tratta di dolori alle articolazioni dovuti in particolar modo allo stile di vita frenetico e soprattutto sedentario, accentuato dalla pandemia di coronavirus. Trascorrere troppe ore seduti, per lavoro o studio, non ha mai fatto bene all’organismo umano. Lockdown e chiusure varie hanno spinto le persone, sia bambini che adulti, a trascorrere una quantità di tempo spropositata assumendo posizioni scorrette, spostandosi dal letto al divano, dal divano alla sedia dello studio, della cameretta o della sala da pranzo.

Per questo motivo, la mattina, appena sveglia, spesso siamo inondati di fastidi vari alle articolazioni, da dolori al collo, a dolori alla schiena, fino a fastidi fin giù ai polpacci e anche ai piedi. Si tratta di conseguenze devastanti di uno stile di vita scorretto.

In tanti si domanderanno: “ma come fare se non possiamo praticare sport e non possiamo uscire liberamente?”.

9 esercizi da svolgere ogni mattina

Abbiamo chiesto un consiglio alla nostra esperta del settore, la Dtt.ssa Roberta Vozza. Laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, la Dott.ssa Vozza ha preparato per noi un video nel quale mostra 9 esercizi da fare ogni giorno, per 3 serie da 10 ripetizioni per ognuno di essi per riattivare le articolazioni di tutto il corpo durante e iniziare al meglio la nostra giornata.