Prendiamoci cura del nostro corpo! 5 esercizi da fare anche in ufficio per combattere la sedentarietà [VIDEO]

Non tutti si rendono conto di quanto tempo si trascorre seduti, assumendo posizioni scorrette. Sin da piccoli tendiamo a trascorrere una quantità di tempo enorme seduti su una sedia, prima a scuola, poi a lavoro, ed è difficile riuscire a mantenere sempre una corretta postura.

La vita troppo sedentaria e una cattiva posizione assunta ogni giorno sono le principali cause di problemi fisici, dai dolori cervicali a problematiche anche più serie a spalle, schiena e altre parti del corpo.

Per questo motivo bisogna fare molta attenzione, provare ad assumere una posizione sempre corretta ma, soprattutto, tenere il corpo in movimento, dedicando un po’ di tempo al giorno (basta veramente poco) per svolgere dei semplici esercizi che possono rivelarsi fondamentali per la salute del nostro corpo.

La pandemia di coronavirus ha accentuato queste problematiche: lockdown, chiusure e smart working non aiutano di certo, anzi, costringono in qualche modo ad una vita ancor più sedentaria.

Ecco quindi che la nostra esperta, Roberta Vozza, laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, ha deciso di realizzare un video nel quale mostra 5 esercizi che, se svolti ogni giorno, aiutano a mobilizzare le articolazioni del corpo, stimolando anche la circolazione. Per fare questi esercizi non è necessario alcun tipo di attrezzo, basta solo riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo, anche sul posto di lavoro. Tutto ciò che servirà sarà solo concetrazione, impegno, costanza e forza di volontà.