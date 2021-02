Il mondo dei social network è diventato ormai parte integrante della vita di tutti, un modo per interagire con gli altri ma anche per guadagnare molto denaro. Ne sanno qualcosa gli influencers che, grazie al seguito accumulato e ai followers ottenuti, riescono a incassare fior di quattrini. E’ il caso di Asian Andy, uno youtuber che vanta oltre un milione di iscritti al suo canale, fan con cui ha ideato una curiosa challenge che gli ha permesso di guadagnare ben 16mila dollari… dormendo.

La challenge di Asian Andy

Questo youtuber asiatico ha sfidato i propri fan, spingendoli a disturbare il suo sonno con i modi più disparati. Mentre Asian Andy dormiva in diretta, i suoi followers potevano chiedere ad Alexa di mettere la musica ad alto volume oppure far partire un allarme. Il modo migliore per svegliare lo youtuber si è rivelato essere quello di fare una donazione al suo canale, così da indurlo a interrompere il sonno e ringraziare i suoi fan. In tal modo, Asian Andy ha guadagnato circa 2.300 dollari l’ora, ben 16mila al termine della challenge. Un guadagno semplice e… riposante.