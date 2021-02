L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha isolato una nuova variante Covid, in seguito alla positività di un professionista di ritorno da un viaggio in Africa. Una scoperta importante, che ha scatenato il caos nel capoluogo campano, dove è iniziata una becera caccia all’untore che ha coinvolto addirittura Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli accusato di aver portato lui la variante in Campania. Una notizia priva di fondamento, che la struttura sanitaria ha immediatamente smentito.

La nota dell’Azienda Ospedaliera

Questa la nota con cui è stata smentita la notizia riguardante Osimhen: “L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce categoricamente la notizia che sia il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525. Non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy“. L’Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalità dell’Azienda“.