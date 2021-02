Paura e apprensione per le condizioni di Valerio Massimo Manfredi, scrittore trovato privo di sensi nella sua abitazione di via dei Vascellari, nel centro di Roma. Lo storico italiano sembra che si sia sentito male a causa di un’intossicazione da monossido carbonio, che ha causato lo svenimento anche di Antonella Prenner, moglie di Manfredi. A ritrovarli sono stati i vigili del fuoco, avvertiti dalla figlia della coppia.

Il trasferimento in ospedale

Valerio Massimo Manfredi e la moglie sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, lo scrittore è stato poi trasferito presso il nosocomio di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica. La moglie invece si trova in codice rosso presso il policlinico Umberto I, dove è tenuta sotto controllo dai medici.