Tra Valentino Rossi e Marc Marquez non corre buon sangue ormai da qualche anno, precisamente dal 2015, quando il Dottore accusò lo spagnolo di aver aiutato Jorge Lorenzo nella lotta al titolo a suo discapito.

Nonostante siano passati quasi sei anni da allora, il pilota pesarese ha chiuso i rapporti con l’otto volte campione del mondo, mantenendo con lui solo atteggiamenti istituzionali. Interrogato dal Corriere della Sera sul rapporto con Marquez, Valentino Rossi non ha arretrato di una virgola: “perdonare Marquez? Impossibile. Quello che mi ha fatto non è perdonabile. Quando ripenso a quei giorni ho le stesse sensazioni di allora. E sono passati sei anni. Mi pare difficile che possano cambiare”.

Il recupero di Marquez

Valentino Rossi poi si è soffermato sul recupero di Marc Marquez, avanzando i propri dubbi: “detto in maniera diplomatica mi dispiace moltissimo che non possa correre. Se guarirà, cosa che al momento non sa nessuno, tornerà forte come prima. Credo che l’errore sia stato il voler tornare a correre troppo presto dopo l’operazione. Non ho capito come abbiano permesso che accadesse. Allora, il dottor Costa è stato pioniere, un luminare. Ha rivoluzionato cure e modi di recupero, riducendo i tempi dell’immobilità, ha indicato una via preziosissima. Poi, dopo quel rientro lampo di Lorenzo ad Assen nel 2013, per evitare rischi in eccesso, la Dorna ha fissato dei paletti. Con Marquez sono saltati tutti, di colpo, chissà come mai“.