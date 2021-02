Scene agghiaccianti a Siviglia, dove un uomo è stato accoltellato in strada al termine di una violenta rissa scoppiata nel quartiere San Jeronimo. L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì, precisamente alle 18.:30, quando alcune persone hanno iniziato a darsele di santa ragione in una stretta via di Siviglia.

L’accoltellamento

Improvvisamente, un ragazzo ha estratto un coltello e ha inferto una pugnalata a un 50enne, trasportato poi immediatamente in ospedale. Purtroppo l’uomo, a causa della ferita riportata alla schiena, è morto poco dopo presso la struttura sanitaria. L’aggressione è stata ripresa dai balconi delle abitazioni vicine, immagini che serviranno agli inquirenti per individuare l’aggressore e arrestarlo.

