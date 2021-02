Una truffa curiosa, subita niente meno che da Riyad Mahrez nel lontano 2017, ai tempi in cui vestiva ancora la maglia del Leicester.

L’algerino è riuscito a farsi sottrarre ben 175mila sterline senza accorgersene, permettendo così al malvivente di trascorrere ben cinque settimane a spese del giocatore africano. Sembra un film, ma è la realtà purtroppo per Mahrez, accortosi della truffa solo dopo un mese dal suo inizio. A rivelarla è il Sun, sottolineando come proprio in questi giorni sia partito il processo a carico del truffatore, Sharif Mohamed di 32 anni.

La truffa

L’uomo è riuscito a truffare Mahrez in maniera alquanto astuta, ordinando telefonicamente una nuova carta di credito, utilizzata poi per le spese più disparate. Dal viaggio a Ibiza al costo di 20mila euro, fino alle cene in ristoranti e hotel di lusso. Come se non bastasse, l’uomo si è anche dato alla pazza gioia nei casinò inglese, strisciando la carta anche nei vari fast food del paese. L’ex ispettore capo della polizia Mick Neville ha così analizzato la vicenda: “la cosa più sorprendente è che qualcuno possa spendere 175mila sterline su una carta di credito senza che il possessore se ne accorga“. Per evitare di essere beccato, Sharif aveva anche pensato bene di prelevare contante allo sportello nella città di Leicester, per non destare sospetti. Solo dopo cinque settimane Mahrez si è accorto della truffa, bloccando la carta e mettendo fine alla baldoria di Sharif Mohamed.