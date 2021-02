Una scelta di vita, una decisione difficile ma comunque presa con coscienza e giudizio, che ha cambiato per sempre l’esistenza di Gabriel Tuft, ex wrestler conosciuto con il nickname di Tyler Reks.

Il 42enne ha deciso di diventare donna, dando libero sfogo a quegli impulsi che da molti anni sono rimasti imprigionati nel suo corpo. Una scelta di vita, che lo ha trasformato da Gabriel Tuft a Gabbi Tuft, dicendo addio ad un’esistenza che non lo ha mai rappresentato. A rivelarlo è stato proprio Tyler Reks nel corso di un’intervista che andrà in onda nei prossimi giorni, nel corso della quale ha spiegato i motivi della sua decisione.

L’appoggio della moglie

In questa trasformazione da uomo a donna, Tyler Reks è stato accompagnato dalla moglie e dalla sua famiglia, che non lo ha mai abbandonato fin dal primo momento, portandolo a coronare questo suo sogno di vita. Tutto verrà raccontato su ‘Extra TV’, programma in cui Tyler Reks racconterà la sua trasformazione. Questa la presentazione dell’intervista: “Gabe Tuft, ex Superstar della WWE, (ring name Tyler Reks) entra in una lunga trasformazione che lo porterà al cambio di genere. Con un talento per i calci volanti, i rapidi atterramenti e i dreadlock fluenti, Gabe Tuft era una volta la WWE Superstar Tyler Reks. Tra le urla festanti di milioni di fan, ha combattuto nei mega eventi della iconica WWE in tutto il mondo, in grandissimi show come Raw, Smackdown e Wrestlemania“.