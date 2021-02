Una doppia operazione, resasi necessaria per salvare la vita di una donna e della sua bimba che portava in grembo. Prima il parto cesareo, subito dopo l’intervento al cervello per evitare che la paziente perdesse la vista, a causa di un tumore benigno individuato nella scatola cranica. I medici si sono accorti di questo cancro durante la degenza della donna all’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverata per partorire la piccola Beatrice. Un repentino calo della vista ha spinto i dottori a indagare, scoprendo il tumore.

L’intervento dei medici

Una volta chiarito il quadro clinico, il dottor Francesco Zenga, neurochirurgo responsabile della neocostituita Struttura Chirurgia del Basicranio e Ipofisaria del Dipartimento di Neuroscienze, e la professoressa Silvia Grottoli, specialista della Endocrinologia, hanno preso la decisione di compiere in rapida successione i due interventi. Prima il cesareo e subito dopo la rimozione del tumore, con una tecnica mini-invasiva endoscopica attraverso il naso. Mamma e figlia adesso stanno bene, una splendida notizia dopo tutto ciò che hanno dovuto passare.