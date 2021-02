La Lazio Primavera ne prende 6, decisione drastica di Tare: pesante punizione per i giovani biancocelesti

Sono settimane complicate per la Lazio Primavera, finita nel mirino del direttore sportivo Igli Tare per il rendimento tenuto nelle ultime tre partite.

Il dirigente biancoceleste si è infuriato soprattutto per il 2-6 subito contro l’Empoli mercoledì, una sconfitta pesantissima che ha spinto il braccio destro del presidente Lotito a prendere una decisione drastica. Il giorno seguente infatti, Tare ha convocato la Lazio Primavera alle 6 del mattino a Formello, per far sì che la squadra fosse poi in campo alle 7 agli ordini di mister Menichini. Prima dell’allenamento però l’ennesima sfuriata, con la richiesta di un immediato cambio di passo per evitare la retrocessione.

La classifica

La classifica della Lazio Primavera è tutt’altro che positiva, i biancocelesti infatti sono al quart’ultimo posto, in piena zona play-out. Nove punti in nove partite per i ragazzi di Leonardo Menichini, che hanno addirittura una partita in più rispetto alle inseguitrici. Alle spalle della Lazio ci sono Genoa a 8 punti, Torino a 6 e Ascoli a 1 e le ultime due retrocedono direttamente.