Tapiro d’Oro per Sofia Goggia, ma questa volta non c’entrano gaffe o errori da matita blu. La sciatrice bergamasca l’ha ricevuto per l’infortunio occorsole a Garmisch, in seguito al quale è stata costretta a saltare i Mondiali di Cortina 2021. L’azzurra è stata intercettata da Valerio Staffelli all’uscita dalla palestra di Curno, in provincia di Bergamo, dove l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ le ha consegnato il tutt’altro che ambito premio.

Le parole di Sofia Goggia

Il Tapiro d’Oro ricevuto ha strappato un sorriso a Sofia Goggia, che ha reagito con il sorriso alla curiosa consegna: “sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi. Ritorno in pista? Credo che ci vorranno due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile“.