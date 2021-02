Tapiro d’Oro per Antonio Conte dopo la lite con Andrea Agnelli, avvenuta subito dopo il triplice fischio finale di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Valerio Staffelli ha provato a consegnare il satirico trofeo all’allenatore nerazzurro, che però lo ha rifiutato in malo modo, ignorando completamente l’inviato di Striscia la Notizia. Un comportamento sorprendente quello di Conte, che avrebbe potuto chiarire la sua posizione in tv, invece di scappare via senza incassare nemmeno il Tapiro d’Oro.

LEGGI ANCHE: Lite Agnelli-Conte, la condanna di Leonardo Bonucci: “quello che è successo è stato davvero brutto”