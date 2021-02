Sfida delicata per il Milan nella 22ª giornata del campionato di Serie A, i rossoneri affrontano lo Spezia di Italiano in trasferta, una gara assolutamente da non sottovalutare. I liguri, reduci dalla brillante vittoria esterna di Reggio Emilia contro il Sassuolo, sognano lo sgambetto alla capolista, sfruttando la propria imprevedibilità.

Le probabili scelte di Italiano

Lo Spezia si schiera con il solito 4-3-3, ma Italiano dovrà fare a meno di numerose assenze, tra cui quella di Nzola, fermo da metà gennaio. In avanti dunque spazio al tridente formato da Gyasi, Agudelo e Verde, mentre in difesa agirà la coppia Chabot-Erlic, con Vignali e Bastoni sulle fasce. Saponara torna dalla squalifica e scalpita per giocare, l’ex Milan dovrebbe trovare posto a centrocampo insieme a Sena e Maggiore.

Le probabili scelte di Pioli

Tanti ritorni in casa Milan, su tutti quello di Bennacer, che si riprende il suo posto a centrocampo dopo due mesi. Insieme a lui agirà Kessié, con il tridente formato da Leao, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. In difesa rientra Kjaer, Dalot invece sostituirà lo squalificato Calabria.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Sena, Saponara, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Verde;

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Salelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic;

Spezia-Milan canale tv:

Il match della 22ª Giornata di Serie A fra Spezia e Milan sarà trasmesso sabato 13 febbraio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky. I rossoneri giocheranno su DAZN anche il derby contro l’Inter di domenica 21 febbraio e il match contro l’Udinese del 3 marzo (Segui il Milan contro Spezia (13/2) Inter (21/2) e Udinese (03/3) solo su DAZN. 9,99€/mese).