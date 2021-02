E’ stato beccato con 45mila euro nascosti all’interno di un paio di scarpe sportive, custodite all’interno di un bagaglio in stiva sul volo Dubai-Roma.

Un ex calciatore di Serie A, il cui nome non è stato rivelato, è stato beccato all’aeroporto di Fiumicino dalla Guardia di Finanza al passaggio in dogana, dove gli agenti sono riusciti a scoprire le intenzioni dell’ex giocatore. Questo è stato uno dei 66 tentativi di esportare e importare denaro senza dichiararlo nel mese di gennaio all’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’, tutti scoperti grazie allo splendido lavoro dei funzionari dell’Agenzia dogana e monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza.

LEGGI ANCHE: Fermato con 200mila euro nascosti in auto, arrestato (l’ex) presidente del Novara

L’istituto dell’oblazione

Nonostante l’aumento dei controlli negli aeroporti per via del Coronavirus, alcuni passeggeri continuano a tentare di far entrare illegalmente denaro in Italia, venendo puntualmente beccati. Nella maggior parte di casi, il trasgressore opta per l’istituto dell’oblazione, pagando subito la sanzione (minimo di 200 euro, dal 5 al 15% sull’eccedenza dei 10 mila euro).