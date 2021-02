Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di slittino naturale, a punteggio pieno: 600 punti. Nell’ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera, per tutto l’anno seconda e oggi terza, nella finalissima. Piggera è comunque arrivata al secondo posto della generale con 495 punti totali. Sul terzo gradino della generale finisce l’austriaca Tina Unterberger, che proprio nella finalissima ha sopravanzato l’azzurra Daniela Mittermaier, negando all’Italia la clamorosa tripletta.

Dominio Lanthaler

Per quanto riguarda l’ultima gara di stagione, Evelyn Lanthaler ha letteralmente voluto stacciare la concorrenza, imponendosi con il tempo di 2’08″62, per 32 centesimi davanti alla Unterberger e per 49 davanti alla Pinggera. Quarta un’altra azzurra, Nadine Staffler a 1″56 dalla leader. Mittermaier è finita settima, perdendo così il podio della generale.