Siviglia-Getafe resterà per molto tempo nella mente del Papu Gomez, riuscito a celebrare con un gol pazzesco il suo esordio in Liga.

L’argentino ha letteralmente spaccato la porta avversaria con un tiro imprendibile di sinistro, utile ai padroni di casa per scappare sul 2-0. Entrato in campo al 57° minuto, il Papu Gomez ci ha messo venti minuti per timbrare il suo primo gol nella Liga, segnando il momentaneo raddoppio prima del definitivo 3-0 di En Nesyri. Ecco il video del gol: