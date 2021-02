Jannik Sinner vince l’ATP Melbourne 1, aprendo alla grande il proprio 2021.

Il tennista altoatesino si impone nella finale tutta italiana contro Stefano Travaglia, spazzandolo via in due set dopo due ore e undici minuti di battaglia. Più cinico e preciso Sinner nei momenti topici dell’incontro, chiuso con il punteggio di 7-6/6-4, che sottolinea comunque come Travaglia abbia cercato di rimanere sempre aggrappato al risultato.

Best ranking

Si tratta del secondo titolo vinto in carriera da Jannik Sinner, dopo quello centrato a Sofia alla fine dello scorso anno. Un successo che gli permette di centrare il proprio best ranking, salendo al 32° posto della classifica mondiale e diventando il terzo miglior giocatore italiano in classifica. Scala parecchie posizioni anche Stefano Travaglia che, grazie alla prima finale ATP della sua carriera, domani diventerà numero 60 del mondo.