Serena Williams è carica e determinata, sente in cuor suo come questo potrebbe essere l’anno giusto per raggiungere il 24° Slam in carriera, raggiungendo la Court nella classifica all-time.

Agli Australian Open si è arrampicata fino ai quarti di finale, dove troverà la temibile Simona Halep, battuta nove volte negli undici scontri diretti disputati in carriera. Una sfida da non sottovalutare per Serena Williams, che ha cambiato comunque approccio nelle ultime settimane: “nel tempo, sono migliorata nelle partite che mi vedono di fronte alle grandi picchiatrici. Da qualche mese a questa parte, se vogliono fare a chi colpisce più forte semplicemente penso ‘ok, sono pronta, vediamo chi la spunta’“.

Lo stress del calcio

Interrogata infine sulla pressione che il tennis le provoca, Serena Williams ha ammesso: “è molto meno stressante oggi che in passato, vivo questa specie di seconda carriera e sono fortunata. Il team di calcio femminile di Los Angeles in cui ho investito invece mi preoccupa molto di più sotto il profilo della gestione. Penso che il calcio femminile sia tra gli sport più eccitanti da vedere, parliamo di atlete che fanno cose fantastiche“.