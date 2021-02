Una sconfitta amara, al termine di una partita che potrebbe essere stata l’ultima di Serena Williams agli Australian Open.

La tennista americana cede in due set a Naomi Osaka, fermandosi alle porte di una finale che non giocherà. Una mazzata durissima, come confermato dallo stato d’animo della statunitense in conferenza stampa, dove non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla prospettiva del ritiro: “non so, la gente qui in Australia è fantastica, è stato bello averla intorno. Se mai dovessi chiudere col tennis, non lo direi a nessuno“. Un sorriso e poi le lacrime, che hanno lasciato tutti di stucco: “non lo so, ho finito“.

After answering questions about her future, Serena Williams gets emotional and leaves the room. pic.twitter.com/5zTrOvuor0 — espnW (@espnW) February 18, 2021

Gli errori

Finché si è parlato del match, Serena Williams ha fatto autocritica: “la differenza l’hanno fatta i miei errori. Ho avuto l’opportunità di andare sul 5-5 nel secondo set e l’ho sprecata, è stata una giornata di grandi errori per me. E’ strano perché mi sentivo bene, mi riferisco all’immediata vigilia di questa partita, come anche al resto del torneo”. Felice invece Naomi Osaka: “Eero una bambina quando la guardavo giocare, adesso trovarla dall’altra parte della rete è un sogno. Vorrei che Serena giocasse per sempre”.