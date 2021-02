Sara Carbonero ripiomba nella paura, il tumore è tornato: la moglie di Casillas ricoverata in ospedale

Sono giorni terribili per Sara Carbonero e il marito Iker Casillas, la bella giornalista spagnola infatti sarebbe ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra.

Il motivo è serio, visto che secondo il quotidiano El Pais, pare che il tumore alle ovaie sconfitto nel 2019 si sia ripresentato a distanza di due anni. Una botta tremenda per Sara Carbonero, che dovrebbe aver già iniziato un nuovo ciclo di terapie per combattere il cancro.

Le sue condizioni

Negli ultimi mesi, Sara Carbonero si era sottoposta regolarmente a controlli di routine per valutare la situazione, finché l’ultimo ha evidenziato il ritorno del tumore. Una dura botta per la giornalista spagnola, costretta a fare i conti nuovamente con una situazione terribile che aveva già affrontato nel 2019, riuscendo a venirne fuori. Sara Carbonero infine ha accettato di sottoporsi eventualmente ad un’altra operazione, ma saranno i medici a decidere come intervenire.