Campione in campo, ma soprattutto fuori. Cristiano Ronaldo non perde occasione per compiere gesti meravigliosi, come quello per il piccolo Tomas, un bimbo di 7 anni costretto a combattere con un neuroblastoma canceroso.

CR7 e Georgina Rodriguez non se lo sono fatti ripetere due volte e, raccogliendo l’appello dei genitori disperati del piccolo, hanno deciso di pagargli le costose cure. A Tomas era stato diagnosticato il cancro nel 2019, superato con un primo ciclo di cure. Dopo qualche mese però il male si è ripresentato, così i genitori hanno lanciato un appello per reperire fondi necessari utili a pagare le cure del figlio.

L’intervento di Ronaldo e Georgina

Venuti a sapere del problema del piccolo Tomas, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono intervenuti per pagare le cure al piccolo bimbo di 7 anni. La storia l’ha rivelata Ivana, sorella della modella argentina, con una storia su Instagram: “Tomas è già in viaggio per Barcellona per effettuare alcuni test e iniziare il suo trattamento contro il cancro all’ospedale Vall d’Hebron. Grazie Georgina e Cristiano per il vostro aiuto, solidarietà e grande cuore. Grazie infinite per aver aiutato Tomas ad accedere alle cure“.