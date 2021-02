Aleggia il mistero sulla data di rientro di Marc Marquez, reduce dalla terza operazione alla spalla destra e concentrato sul lungo processo di recupero. Difficilmente l’otto volte campione del mondo sarà al via del primo GP del Qatar del Mondiale di MotoGP 2021 in programma il 28 marzo, ma la Honda è convinta del contrario.

Parla la Honda

Tetsuhiro Hikita, capo del reparto corse Hrc, ha analizzato la situazione di Marc Marquez, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni della rivista giapponese ‘Mr. Bike’: “si tratta di un problema che riguarda il corpo, quindi non posso dire con certezza quando tornerà, ma Marc sta recuperando per rientrare al 100%. Quello che è certo è che avremo una moto forte quando tornerà. Ci stiamo preparando affinché sia tutto pronto. Nell’improbabile caso in cui non sia presente alla prima gara in Qatar, avremo Stefan Bradl a rimpiazzarlo come lo scorso anno. Attualmente, però, stiamo valutando di ridurre il suo carico di lavoro“.

LEGGI ANCHE: MotoGP, schiaffone per Marquez: “si è comportato da ragazzino. La placca? Ci nascondono qualcosa”

Ipotesi Dovizioso

Nel caso in cui Marc Marquez non dovesse recuperare, è circolato il nome di Andrea Dovizioso come sostituto, ma Hikita ha glissato: “non credo sia un’opzione possibile. Girano tante voci, ma un pilota del calibro di Dovizioso non mi sembra interessato a fare poche gare. Nella mia testa c’è la convinzione che Marc sarà al via alla prima gara. Penso anche che sarà al 100%. Solitamente dubiterei di vedere un pilota subito competitivo dopo un anno di stop, ma questo ragionamento non vale con Marquez. Tornerà fortissimo e con la voglia di lottare. Per me sarà una bella occasione per imparare da lui“.