Roger Federer è pronto a tornare su un campo da tennis, lo svizzero infatti ha annunciato che parteciperà al torneo ATP 250 di Doha, dove risulta iscritto insieme ad altri big come Stan Wawrinka, Dominic Thiem e Gael Monfils.

A distanza di più di un anno dalla sua ultima partita ufficiale, ovvero la semifinale degli Australian Open 2020 persa contro Djokovic, King Roger è pronto a prendere di nuovo in mano la racchetta, iniziando quel percorso che dovrebbe permettergli di partecipare a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’annuncio di Federer

E’ stato Roger Federer in persona ad annunciare il ritorno in campo alla tv svizzera SRF, rivelando che parteciperà al torneo ATP di Doha, in programma in Qatar a metà marzo: “volevo tornare sul Tour a partire da un evento più piccolo, così da non essere totalmente concentrato e in un luogo dove c’è meno stress. Cercherò di giocare di nuovo sulla terra battuta. Tutto questo, ovviamente, in vista di Halle, Wimbledon, delle Olimpiadi e degli Us Open. Mi piace giocare a tennis per tutta la vita. Negli ultimi mesi mi sono concentrato molto sulla riabilitazione, nella zona di trattamento. Ho dovuto affrontare tutto questo, ma mi è sempre piaciuto. Voglio festeggiare di nuovo delle grandi vittorie. Per questo sono pronto ad intraprendere la strada lunga e difficile“.