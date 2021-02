Valentino Rossi si prepara a iniziare una stagione particolare della sua carriera, dopo 9 anni infatti il Dottore ha lasciato la Yamaha ufficiale per accasarsi al Team Petronas, prendendo il posto di Fabio Quartararo.

Una sfida elettrizzante per il pesarese, che si troverà come compagno di box l’amico Franco Morbidelli, cresciuto al Ranch proprio con i consigli di Valentino Rossi. Il futuro al momento non preoccupa il Dottore, anche se il suo braccio destro Uccio ha sottolineato come valuterà l’eventuale rinnovo a metà stagione: “dipenderà molto dalle gare come sempre. Come andranno e se Vale si divertirà. La deadline potrebbe essere a metà stagione, dopo le prime cinque-sei gare”.

LEGGI ANCHE: Valentino Rossi in Formula 1, il retroscena firmato Montezemolo e quella stagione alla… Sauber

Academy in MotoGP

Interrogato poi sul futuro dello Sky Racing team VR46, Uccio ha ammesso come non sia da escludere uno sbarco in MotoGP: “già dall’anno scorso abbiamo iniziato a pensarci – ha proseguito -, i nostri ragazzi stanno crescendo, non avrei mai pensato che sarebbero cresciuti così velocemente ma è successo e quindi vanno seguiti ed è ora di pensare di poter fare un team in MotoGP. Detto questo la strada è molto lunga, il passo da fare è molto importante e anche a livello economico dobbiamo trovare delle garanzie, tanti soldi per tanti anni, ma soprattutto strutturarci noi. E’ vero che abbiamo già fatto Moto3 e Moto2 ma la MotoGP è un’altra cosa. Vediamo, sono mesi importantissimi, da qui a maggio dovremo prendere una decisione. Al momento non sappiamo con che moto, da quel punto di vista non sappiamo niente. Di sicuro il nostro cuore è in Yamaha“.