La finale degli Australian Open 2021 sarà Novak Djokovic contro Daniil Medvedev, il russo annienta in tre set Stefanos Tsitsipas e accede all’ultimo atto dello Slam australiano, dove troverà il numero uno del ranking mondiale.

Partita a senso unico alla Rod Laver Arena, conclusa dopo due ore e undici minuti, nel corso dei quali Medvedev non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-5. Tsitsipas paga le fatiche dei quarti di finale contro Nadal, un match giunto al quinto set che ha prosciugato il greco, costretto ad arrendersi allo strapotere di Medvedev.

I numeri di Medvedev

Grazie alla vittoria ottenuta contro Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev centra la finale agli Australian Open, la seconda in carriera in uno Slam e la sedicesima in tutti i torni. Il russo, che ha vinto le ultime ATP Finals, contro il greco ha ottenuto il suo ventesimo successo consecutivo, dal momento che non perde dai quarti di finale del torneo di Vienna contro Kevin Anderson. Una striscia che spera di allungare, provando a battere Djokovic e prendersi così gli Australian Open 2021.