Splendido trionfo per Dominik Paris a pochi giorni dai Mondiali di Cortina, lo sciatore azzurro si prende la discesa di Garmisch, dominando in lungo e in largo senza lasciare scampo ai propri rivali.

Domme chiude in 1’33″81 una gara perfetta, precedendo Feuz e Mayer rispettivamente di 37 e 40 centesimi. Ottima la prestazione anche di Innerhofer, che chiude al quinto posto con un gap di 72 centesimi da Paris. Per quest’ultimo si tratta del primo successo a Garmisch, arrivato dopo il terzo posto di qualche giorno fa ottenuto a Kitzbuehel.

13 mesi dopo

La vittoria a Dominik Paris mancava da 13 mesi, esattamente dal 29 dicembre del 2019 quando vince a Bormio. Un digiuno causato anche dal grave infortunio al ginocchio, subito proprio alla vigilia di Kitzbuehel 2020. Per Domme è il diciannovesimo successo in Coppa del Mondo, il quindicesimo per quanto riguarda la discesa, che gli permette di eguagliare al quarto posto Franz Heinzer e Hermann Maier.