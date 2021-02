Beffa atroce per il Milan nell’andata dei sedicesimi di Europa League, i rossoneri vengono raggiunti in extremis dalla Stella Rossa, che acciuffa il 2-2 nei minuti di recupero.

Mastica amaro la squadra Stefano Pioli, che passa due volte in vantaggio prima grazie ad un autogol e poi il rigore di Theo Hernandez, ma in entrambe le occasioni subisce il pari che rimanda la qualificazione al ritorno di San Siro. Un boccone duro da digerire per il Milan, riuscito a subire il gol del 2-2 addirittura in superiorità numerica, arrivata dopo l’espulsione di Rodic.

Roma ok con il Braga

Se il Milan mastica amaro per il 2-2 con la Stella Rossa, la Roma invece torna dal Portogallo con un sorriso grande così. I giallorossi infatti stendono il Braga con il punteggio di 0-2, mettendo un piede agli ottavi di finale. Edin Dezko ripaga subito la fiducia di Fonseca segnando il gol del vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio dell’incontro, Borja Mayoral nella ripresa chiude i conti, permettendo così alla Roma di guardare con ottimismo alla gara di ritorno in programma all’Olimpico.