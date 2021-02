Il sabato di Serie A comincia con un mare di sorprese, nonostante siano solo due le partite in programma alle ore 15.

Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia però regalano emozioni a non finire, soprattutto il match del Gewiss Stadium dove i nerazzurri scappano sul 3-0 prima di farsi raggiungere clamorosamente nella ripresa. Nemmeno ventuno minuti di gioco e la squadra di Gasperini è già avanti di tre gol, grazie alle reti di Ilicic, Gosens e Muriel. Toro matato e tre punti già in tasca? Nemmeno per sogno, perché Belotti e Bremer fanno 3-2 prima dell’intervallo, mentre Bonazzoli piazza il 3-3 nel finale.

Colpo Spezia

Tante sorprese anche al Mapei Stadium, dove il Sassuolo passa in vantaggio per poi farsi ribaltare dallo Spezia. Match bellissimo tra due squadre proiettate in avanti fin dai primi minuti di gioco, con occasioni da una parte e dell’altra. Caputo sblocca il risultato, ma Erlic riesce a riequilibrare il punteggio prima dell’intervallo. Nella ripresa Gyasi fa 1-2, senza che i neroverdi riescano più a reagire. Colpo gobbo per la squadra di Italiano, che si prende tre punti fondamentali e si allontana dalla zona retrocessione.