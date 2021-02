La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku finisce sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chiné, che ha deciso oggi di avviare un’inchiesta su quanto avvenuto durante il primo tempo del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Prima dell’intervallo, l’attaccante svedese e quello belga sono quasi arrivati alle mani, lanciandosi insulti che hanno fatto immediatamente il giro del mondo tramite il web. Una scena poco edificante, su cui adesso la procura federale vuole vederci chiaro, valutando eventuali sanzioni nei confronti dei protagonisti.

Convocato l’arbitro

Nell’ambito dell’inchiesta federale aperta per la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku, il procuratore ha convocato l’arbitro Paolo Valeri, che verrà ascoltato in questi giorni per spiegare le motivazioni riguardanti le sanzioni inflitte ai due calciatori dal Giudice Sportivo, che ha inflitto a entrambi un turno di stop.