Il rinnovo di Hamilton con la Mercedes non è ancora arrivato, per questo motivo si moltiplicano le voci circa clausole e presunte cifre che dovrebbero finire all’interno del nuovo contratto.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma pare che il sette volte campione del mondo stia per porre la propria firma su un accordo biennale, che gli darà la possibilità anche di avere il diritto di veto su un compagno non particolarmente gradito. A rivelarlo un tweet di Damon Hill, che ha ammesso che si comporterebbe allo stesso modo di Hamilton se si trovasse nella stessa situazione: “secondo i rumors Lewis sarebbe sul punto di siglare un accordo per due anni con la Mercedes, con diritto di veto sul compagno di squadra. Farei anche io lo stesso, così alla fine mi ritroverei senza un compagno di squadra!”.

Dead-line il 2 marzo

Il termine ultimo per ufficializzare il rinnovo di Hamilton è il prossimo 2 marzo, quando la Mercedes presenterà la nuova W12. In quell’occasione dovranno essere presenti i due piloti della scuderia campione del mondo, dunque oltre a Valtteri Bottas bisognerà che ci sia anche Lewis Hamilton, ma prima dovrà firmare il nuovo contratto. Le prossime settimane saranno dunque quelle decisive, tutto porta a credere che la fumata bianca sia ormai dietro l’angolo.