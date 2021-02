La trattativa per il rinnovo di Hamilton è ormai giunta agli sgoccioli, il campione del mondo e la Mercedes stanno definendo gli ultimi dettagli, prima della definitiva fumata bianca.

Dopo lunghe settimane di tira e molla, le parti sembra che siano arrivate a stringersi definitivamente la mano, chiudendo una telenovela che dura ormai da mesi. L’ufficialità non c’è ancora, ma non ci sono più dubbi che Lewis Hamilton correrà con Mercedes anche nel 2021.

I dettagli del contratto

Il rinnovo di Hamilton è ormai cosa fatta, almeno stando a quanto riferito da Sky Sport, l’accordo con Mercedes è stato raggiunto sulla base di un biennale a 45 milioni di dollari a stagione. Una cifra in linea con quella guadagnata da Lewis gli scorsi anni, impuntatosi per mantenere invariato il proprio ingaggio nonostante molti uomini Mercedes lo abbiano ridotto. Per quanto riguarda la durata, è scontato che sarà un biennale, che potrebbe anche trasformarsi in un 1+1, con rinnovo automatico a determinate condizioni. Non resta dunque che attendere l’annuncio, ma il rinnovo di Hamilton può dirsi definitivamente sancito.