La morte di Maradona ha lasciato un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto, in particolare nel figlio Dieguito Fernandez, che ha sentito la mancanza del papà nel giorno del suo ottavo compleanno.

Una festa trascorsa con un pizzico di malinconia per l’ultimo erede del Pibe, nato dalla relazione con Veronica Ojeda, festeggiato da amici e familiari a Ezeiza, in provincia di Buenos Aires in Argentina.

Un regalo speciale

Per rendere meno triste la festa di Dieguito Fernandez, amici e familiari gli hanno regalato alcuni cimeli appartenuti al papà, tra cui una maglia speciale donata da Gustavo Pitasi, amico intimo del Diez: “quella faccina che guarda il cielo non mi farà mai pentire di averti dato l’ultima maglietta di showbol che il tuo papà mi ha regalato, buon compleanno Dieguito Fernando Maradona“. Un regalo che ha restituito il sorriso al piccolo, come ammesso dalla madre: ““non ti vedevo sorridere in quel modo da molto tempo. Vederti felice mi rafforza giorno dopo giorno per continuare a combattere in questa vita. So che ti manca qualcosa di importante oggi (tuo padre) ma sai che sarà sempre il tuo angelo per tutta la tua vita. Ti amo con tutta la mia anima”.