Una carriera gettata al vento, sciupata a causa di comportamenti borderline e atteggiamenti lontani da quelli che dovrebbero appartenere a un calciatore. Ravel Morrison è riuscito a rovinare tutto, nonostante Sir Alex Ferguson lo avesse definito “il ragazzo con maggior talento mai allenato in carriera“. Una frase rimasta senza seguito, dal momento che Morrison ha lasciato preso il Manchester United, per ritrovarsi a distanza di anni svincolato all’età di 28 anni.

Il furto degli scarpini

Tra i motivi che hanno spinto il Manchester United a cacciare Ravel Morrison ci fu la storia di un possibile furto compiuto nei confronti di Rio Ferdinand, che il difensore inglese smentì. A distanza di tempo, Morrison ha ammesso proprio nel podcast condotto dall’ex United di aver rubato non l’orologio, ma gli scarpini: “ti ricordi quando mi hanno cacciato dallo spogliatoio per aver rubato i tuoi scarpini? Ovviamente il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino. Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due avrei ne avrei avute 500 e avrei potuto portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Voi avevate qualcosa come 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a te o a Wayne ne consegnavano venti o trenta paia alla volta, ho pensato che prenderne uno per mettere un po’ di cibo sul tavolo a casa mia non sarebbe stato un problema“.