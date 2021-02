Una foto che commuove, scattata in una terapia intensiva di un reparto Covid, dove un ragazzo down combatte per la sua vita stringendo la mano di un grande peluche di ‘Dumbo’, l’elefantino della Disney. Uno scatto che stringe il cuore, fatto dal fotografo e film-maker Andrea Pizzini, impegnato in un progetto chiamato ‘Wellenbrecher‘, ossia un documentario sui reparti Covid in Alto Adige.

Il peluche di Dumbo

Quel ragazzo ha attirato immediatamente l’attenzione di Andrea, soprattutto per la tenerezza con cui stringeva Dumbo a sé: “ero in reparto da tutto il giorno, e mi preparavo alla notte. Lui era appena arrivato, con il suo Dumbo. Un peluche enorme, che le spondine del letto non riuscivano a contenere. Ogni tanto cadeva, ma un infermiere o un dottore erano subito pronti a rimetterglielo accanto. Nonostante turni da 12 ore, qualcuno si è fermato di più, per tenergli compagnia finché non si è addormentato“.

Il progetto

Il protagonista della foto è un ragazzo down, costretto a fare i conti con una forma più aggressiva di Coronavirus: “non era intubato – l’ammissione del fotografo – aveva il ‘casco’ per aiutarlo a respirare. Ha dormito con il suo peluche, e così ha passato una notte tranquilla. Di giorno, ci ha salutato tutti mandando baci da lontano“. Una foto inserita poi nel documentario in via di progettazione, nato per un motivo ben preciso: “un’ amica che lavora in terapia intensiva è stata più volte attaccata sui social. L’hanno definita un’ attrice. A un certo punto non ci ho più visto: ho preso la macchina fotografica e sono andato in reparto“.