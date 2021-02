Quanti soldi ha guadagnato Sinner a Melbourne? Il tennista altoatesino ha aumentato il proprio conto in banca con il successo in finale contro Stefano Travaglia, ma non in maniera esponenziale.

Anzi, a dirla tutta, la cifra che l’azzurro è riuscito a mettersi in tasca è davvero irrisoria rispetto ad altri eventi del panorama internazionale tennistico. Nonostante questo però, Sinner potrà aumentare questo bottino in occasione degli Australian Open, che vedranno l’azzurro in campo domani contro l’ostico canadese Denis Shapovalov.

LEGGI ANCHE: L’uragano Sinner spazza via Travaglia, suo l’ATP Melbourne 1: è il secondo titolo in carriera

Quanti soldi ha guadagnato Sinner a Melbourne?

Tornando al montepremi conquistato da Jannik Sinner a Melbourne, l’azzurro è riuscito a mettersi in tasca 19.500 dollari (circa 16.279 euro) grazie alla vittoria contro Stefano Travaglia. Una cifra tutt’altro che esaltante, che accompagna comunque una sensazione di appagamento, figlia di aver vinto una finale tutta italiana valsa il secondo titolo nel circuito ATP.