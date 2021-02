E’ l’aprile del 2011 e si gioca il playoff di prima categoria Sinagra Calcio-Rocca di Caprileone.

L’arbitro dell’incontro è Alberto Santoro e, durante il match, fischia quella che diventerà la punizione più famosa degli ultimi anni. Sulla palla va Simone Bonfiglio, il resto è storia: resa celebre dal telecronista scatenato che si lascia andare ad un’esultanza pazzesca da un terrazzo che si affaccia sul campo sterrato. A distanza di quasi dieci anni, l’arbitro di quell’incontro è pronto a esordire in Serie A, dal momento che Alberto Santoro è stato designato per dirigere il match di domenica tra Udinese e Hellas Verona.

La nota del Sinagra

Dieci anni dopo la punizione di Bonfiglio, Alberto Santoro esordirà in Serie A e, per questo traguardo, ha ricevuto anche i complimenti del Sinagra, una delle due squadre di quel lontano 2011. Questa la nota: “il Sinagra Calcio rivolge un grosso in bocca al lupo e si complimenta con Alberto Santoro, che domenica pomeriggio dirigerà il suo primo match in Serie A. Il fischietto messinese, prima di raggiungere questo prestigioso traguardo, ha arbitrato negli anni diverse gare del Sinagra Calcio. La più famosa, certamente, resterà la semifinale playoff 2010/2011 contro il Rocca di Caprileone, passata alla storia per il goal su punizione di Simone Bonfiglio che ha fatto poi il giro del web”.