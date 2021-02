Le profezie di Bill Gates continuano a scuotere il mondo, preoccupandolo e non poco dal momento che spesso il co-fondatore di Microsoft ci azzecca eccome.

Nel 2015 infatti aveva predetto l’arrivo del Coronavirus, giunto puntualmente dopo cinque anni, mentre adesso ha puntato il dito contro il cambiamento climatico, che potrebbe fare più danni del Covid. Intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo El Pais, Bill Gates ha ammesso: “il cambiamento climatico è più difficile da risolvere rispetto ad una pandemia. Se non riusciremo a risolvere il problema delle emissioni gas serra entro il 2050 gli effetti negativi saranno molto peggiori“.

Vaccino e nuova pandemia

Per una profezia negativa, ce n’è un’altra leggermente positiva, visto che Bill Gates ha ammesso come la prossima pandemia non farà più del 10% dei decessi causati dal Coronavirus. Intanto, il co-fondatore di Microsoft ha ricevuto la prima dose del vaccino Moderna, dal momento che in California gran parte degli over 65 sono stati già vaccinati.