Prize Money Australian Open, quanto guadagna chi vince lo Slam australiano? I premi turno per turno

Nel weekend si terranno le finalissime degli Australian Open. Il primo Slam della stagione, dopo un 2020 davvero complicato, è tornato a regalare forti emozioni a tutti gli appassionati di tennis. Sugli spalti di Melbourne il pubblico ha potuto assistere a diversi match, ma la minaccia del Covid ha costretto gli organizzatori a chiudere le porte per pochi giorni a causa di un mini lockdown. Già nella semifinale di oggi tra Tsitsipas e Medvedev, però, il pubblico è potuto tornare ad assaporare dal vivo lo spettacolo del tennis.

Domani sarà il turno delle donne, con Naomi Osaka che sfiderà Jennifer Brady, alla sua prima finale in uno Slam. Mentre domenica Djokovic farà i conti con il russo Medvedev per il titolo australiano. Un titolo che assegnerà anche un ricco prize money: in tantissimi, infatti, si domandano quanto guadagnano i vincitori degli Australian Open.

Quanto guadagnano i vincitori degli Australian Open

Il montepremi maschile è uguale a quello femminile. A seguito di diverse polemiche riguardanti le differenze dei prize money e, dunque, una discriminazione sessuale, i montepremi sono finalmente uguali per entrambi i tornei, ATP e WTA. Già solo qualificarsi al Main Draw assicura ai tennisti una interessante ricompensa, mentre il vincitore riempirà profumatamente il proprio portafoglio. Nonostante la pandemia e la crisi causata dal coronavirus, il montepremi degli Australian Open 2021 è leggermente aumentato rispetto a quello dell’anno scorso, precisamente dello 0.70%. ù

Coloro che sono stati eliminati al primo turno si sono assicurati un bottino da 63.722 euro, mentre chi ha giocato secondo e terzo turno ha conquistato un premio rispettivamente da 95.584 e 137.004. La situazione poi diventa sempre più interessante per chi è riuscito ad andare ancora più avanti: un bottino da 203.913 euro per chi ha giocato gli ottavi di finale, mentre nelle tasche di chi è arrivato ai quarti sono entrati ben 334.545 euro.

Inutile precisare che a semifinalisti e finalisti è dedicato un prize money davvero importante. Coloro che hanno raggiunto la semifinale, infatti guadagnano quasi il doppio di chi si è fermato ai quarti, ovvero 541.664 euro, mentre chi uscirà sconfitto dalla semifinale lo farà comunque a testa alta, consapevole di portarsi a casa ben 955.842 euro.

Quanto guadagna chi vince? I vincitori degli Australian Open, sia del singolare maschile che di quello femminile, porteranno a casa ben 1.752.378 euro.