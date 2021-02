Luna Rossa continua a dominare la finale di Prada Cup, annientando Ineos anche nella seconda giornata di regate svoltasi nelle scorse ore in Nuova Zelanda. Parziale impietoso a favore del team italiano, che guida con il punteggio di 4-0 sui britannici, al momento in completa balìa dei propri avversari. Il primo successo arriva in maniera risicata, con un vantaggio di tredici secondi. Più netta invece la seconda vittoria, giunta con un margine più ampio dovuto all’errore di Ineos commesso in avvio.

Due regate tutt’altro che noiose, caratterizzate da velocità molto elevate, dal momento che Luna Rossa e Ineos spesso hanno superato gli 85 chilometri orari. Adesso la gara si ferma per due giorni, per riprendere nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio.