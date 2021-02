Prada Cup, basta polemiche! La tecnologia è fondamentale per lo sport: senza i foil mancherebbe lo spettacolo

La Prada Cup sta riscuotendo molto successo: la sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk sta coinvolgendo tantissimi appassionati di vela e non solo. Anche chi non è esperto di questo sport resta affascinato dalle imprese delle imbarcazioni e, con l’aiuto delle ottime prestazioni dell’equipaggio italiano, si interessa ogni giorno sempre più a questa disciplina che tanto è cambiata nel tempo.

Non mancano le polemiche legate alla competizione e all’evoluzione che le imbarcazioni hanno avuto negli anni. Dopo le critiche relative allo stop durante la sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk, adesso sui social e non solo, il dibattito è tutto incentrato sulle nuove tecnologie che per molti rendono questo sport meno sport. “Sta diventando come la Formula 1“, “non è più lo sport di una volta“, sono solo alcune delle frasi che si leggono sui social in questi giorni. Ma la Prada Cup è ancora a tutti gli effetti uno sport, si è solo adeguata ai tempi: si chiama evoluzione e per capirla a fondo bisogna conoscere la storia dell’America’s Cup.

La storia dell’America’s Cup

La Coppa America fu disputata per la prima volta nel 1851, diventando così il più antico trofeo dello sport internazionale, precedente di 45 anni ai Giochi Olimpici moderni. Le radici del trofeo risalgono a quando un sindacato di uomini d’affari di New York navigò con la goletta America attraverso l’Oceano Atlantico per l’Esposizione Universale in Inghilterra. La goletta vinse una gara intorno all’Isola di Wight contro una flotta di yacht britannici per rivendicare la £ 100 Cup. Da lì, gli Stati Uniti hanno intrapreso quella che sarebbe diventata la serie di vittorie più lunga nella storia dello sport. Le barche che rappresentano il paese hanno dominato per 132 anni difendendo con successo il trofeo 24 volte dal 1870 al 1980, fino al 1983, quando l’Australia II divenne il primo sfidante a rubare il trofeo agli americani.

Nel corso della sua storia, l’America’s Cup ha incantato i leader dell’industria e dei reali, dal mercante di tè Sir Thomas Lipton, al magnate della birra e immobiliare Alan Bond, al pioniere dell’aviazione Sir T.O.M. Sopwith, l’Aga Khan, il magnate dei media Ted Turner e Harold S. Vanderbilt. Per non parlare delle icone dello sport della vela come Tom Blackaller, Peter Blake, Dennis Conner e Russell Coutts e Grant Dalton.

Nel 1851 una goletta dall’aspetto radicale uscì dalla nebbia pomeridiana e superò rapidamente il Royal Yacht di stanza nel Solent, tra l’isola di Wight e la costa meridionale dell’Inghilterra, in un pomeriggio in cui la regina Vittoria stava guardando una regata di vela. Mentre la goletta, chiamata America, passava davanti al Royal Yacht in prima posizione e salutava immergendo il suo vessillo tre volte, la regina Vittoria chiese a uno dei suoi assistenti di dirle chi era al secondo posto. “Vostra Maestà, non c’è secondo”, fu la risposta. Così questa frase divenne il ‘motto’ del’America’s Cup e rappresenta la singolare ricerca dell’eccellenza.

Quel giorno di agosto 1851, lo yacht America, che rappresentava il giovane New York Yacht Club, avrebbe continuato a fare il meglio che gli inglesi potevano offrire e vincere la 100 Pound Cup del Royal Yacht Squadron. Tuttavia, si trattava di qualcosa di più di una semplice regata in barca, poiché simboleggiava una grande vittoria per il nuovo mondo sul vecchio, un trionfo che spodestò la Gran Bretagna come potenza marittima indiscussa del mondo. Il trofeo sarebbe andato alla giovane democrazia degli Stati Uniti e sarebbero passati ben più di 100 anni prima che fosse portato via da New York. Poco dopo che l’America vinse la 100 Guinea Cup nel 1851, il commodoro del New York Yacht Club John Cox Stevens e il resto del suo sindacato di proprietà vendettero la celebre goletta e tornarono a casa a New York come eroi, donando il trofeo al New York Yacht Club.

Così è nata la Coppa America, dal nome della goletta vincitrice America.

L’America’s Cup è senza dubbio il trofeo più difficile da vincere nello sport. Negli oltre 160 anni trascorsi dalla prima gara al largo dell’Inghilterra, solo quattro nazioni hanno vinto quello che viene spesso definito il “trofeo più antico dello sport internazionale”.

Una storia, quella dell’America’s Cup, ricca di polemiche, battaglie legali e battagli in mare, ma soprattutto di cambiamenti.

L’era Lipton

Sir Thomas Lipton, il barone del tè irlandese-scozzese rimase affascinato dal questa competizione e presto entrò nel ‘giro’ dell’America’s Cup per avere un importante ritorno pubblicitario. Un uomo il cui approccio bonario agli ostacoli accumulati contro di lui lo trasformò in un eroe popolare e promosse anche i suoi interessi commerciali in America. Anche se Lipton non vinse mai la Coppa America, è diventato uno dei primi a introdurre l’idea della sponsorizzazione sportiva e ha realizzato una manna dal cielo. L’ultima sfida di Lipton nel 1930 fu la prima con le nuove barche J-Class. Questo è stato un periodo di magnifica bellezza, con gli alberi torreggianti che trasportavano un’improbabile quantità di vele spinti attraverso il taglio al largo di Newport, Rhode Island.

Dopoguerra

La seconda guerra mondiale segnò la fine della Classe J e quando le gare di Coppa America ripresero nel 1958, iniziò l’era dei 12 metri. Gli americani avrebbero difeso con successo altre otto volte il trofeo per i successivi 25 anni. Purtroppo, nel 1939, tutte le dieci J originali tranne tre furono usate come rottami metallici per lo sforzo bellico. I tre yacht J-Class sopravvissuti sono stati restaurati e navigano ancora in regate in tutto il mondo.

Serie Challenger

Nel 1970, più di uno yacht club si dimostrò interessato a partecipare all’America’s Cup, così per la prima volta fu organizzata una competizione per determinare l’unico Challenger che avrebbe affrontato il Defender, il New York Yacht Club. Il malletier francese Louis Vuitton fu coinvolto nella Coppa America nel 1983, sostenendo la Challenger Selection Series che divenne nota come Louis Vuitton Cup.

La Coppa lascia l’America

L’Australia è stato uno dei paesi più difficili nel 1983 e gli “Uomini di Down Under” hanno portato un’arma segreta. L’Australia II sfoggiava una bandiera del canguro da boxe mentre veniva rimorchiata in mare e, sott’acqua, una chiglia alata dal design radicale che dava alla barca della classe 12 metri una velocità superiore nella maggior parte delle condizioni. Gli australiani hanno tenuto il segreto per sé, drappeggiando grandi teloni dal ponte al suolo quando la barca veniva tirata fuori dall’acqua, tenendo lontani gli occhi indiscreti e costruendo continuamente speculazioni su cosa potesse esserci sotto.

Quell’estate, nel 1983, l’America’s Cup aveva un posto d’onore in ogni telegiornale e in prima pagina su ogni giornale. Era nell’aria che sarebbe avvenuto un evento storico, ovvero che la serie di 132 anni di vittorie consecutive del New York Yacht Club sarebbe giunta al termine. E così è stato: nella gara finale l’Australia II è stata in grado di saltare in testa e resistere resistere nonostante un feroce assalto all’ultimo respiro negli ultimi minuti. Per la prima volta in 132 anni, l’America’s Cup stava lasciando il New York Yacht Club.

Il ritorno in America

Dennis Conner, crogiolandosi nei saluti presidenziali e nelle parate a nastro per tutta New York, non aveva fretta di stabilire i dettagli del prossimo evento, e la Nuova Zelanda, sfruttando una scappatoia nel secolare Deed of Gift, chiese una sfida immediata nel 1988. Il risultato fu la prima finale dell’America’s Cup in cui due diversi stili di barca si sfidarono, con i Kiwi su una gigantesca barca al galleggiamento di 90 piedi contro Conner su un catamarano ad ali dure molto più piccolo ma più veloce. Il meglio di tre serie è andato agli americani e dopo numerose sfide in tribunale – le squadre hanno trascorso molto più tempo a combattere in un’aula di tribunale che in acqua – il risultato è stato valido.

Classe Coppa America

Un aspetto positivo dell’intero fiasco del 1988 fu una nuova classe di imbarcazioni che presentava un design più moderno che poteva funzionare bene con i venti più leggeri di San Diego; l’America’s Cup Class, un tipo di barca costruita secondo una regola di design. Secondo la regola, tutte le barche dovevano apparire simili, sebbene i progettisti avessero abbastanza margine di manovra per avere un impatto sulla velocità della barca. Il progresso viene sempre fatto da una generazione all’altra. Nel 1992, due squadre americane cercarono il diritto di difendere gli Stati Uniti attraverso una serie Defender, dove Dennis Conner fu battuto e perse il diritto di difendere dal miliardario americano Bill Koch con il suo imponente programma America 3 a quattro barche. Dal lato degli sfidanti, la Nuova Zelanda ha incontrato l’italiano Il Moro de Venezia Challenge, cedendo alla fine alle incessanti pressioni degli italiani e del loro skipper Paul Cayard. Nella battaglia conclusiva per la 29a America’s Cup, Koch, guidando di tanto in tanto lui stesso la barca e il suo skipper Buddy Melges, hanno difeso con successo la Coppa America.

Black Magic



Il 1995 sarebbe l’anno del Kiwi. Guidato dalla feroce determinazione di Sir Peter Blake e con la mano ferma di Russell Coutts al volante, il Black Magic della Nuova Zelanda ha dominato gli sfidanti a San Diego, e ha continuato a fare un breve lavoro della partnership di difesa Dennis Conner / Paul Cayard, prendendo l’America’s Cup torna nell’emisfero australe. L’equipaggio di Sir Peter Blake ha dichiarato che non ci sarebbero state serie di selezioni per i difensori e il Team New Zealand si è concentrato sull’allenamento interno, approfittando di un ampio pool di giovani talenti per spingere Coutts al limite in allenamento.

Allo stesso tempo, la Louis Vuitton Cup nel 2000 ha caratterizzato quelle che sono state descritte come forse le migliori due settimane di gare nella storia della Coppa America. La Luna Rossa Challenge italiana ha superato l’AmericaOne di Paul Cayard, vincendo il meglio delle nove serie 5-4. Non solo la serie era vicina, ma molte delle regate sono state disputate con le barche a pochi metri di distanza, il comando che cambiava le mani più e più volte. Ma Luna Rossa di Prada, sebbene indurita dalla battaglia, non poteva competere con il Team New Zealand. Lo skipper Russell Coutts ha puntato i kiwi portandosi in vantaggio per 4-0 – eguagliando il record per la maggior parte delle vittorie consecutive in Coppa America stabilito da Charlie Barr 100 anni prima – prima di cedere il volante al sostituto Dean Barker che è diventato subito lo skipper più giovane a 26 anni per vincere la Coppa America. Il Team New Zealand sembrava essere così avanti rispetto agli sfidanti che la Coppa America sembrava essere al sicuro nel Royal New Zealand Yacht Squadron per molto tempo a venire.

Ma poco dopo la vittoria, Russell Coutts e molti dei suoi sostenitori del Team New Zealand hanno annunciato che stavano disertando per unirsi a una nuova squadra che doveva essere costruita da zero per l’imprenditore bio-tecnologico svizzero Ernesto Bertarelli. In pochi mesi, in una scena che ricorda un’epoca precedente, molti degli uomini di maggior successo al mondo hanno annunciato che sarebbero venuti per rivendicare la loro vittoria sulla Coppa. Sostenuti da Patrizio Bertelli di Prada, gli italiani sarebbero tornati, così come tre forti sfide americane, inclusi i team sostenuti dal guru del software Oracle Larry Ellison e un team del Pacifico nord-occidentale guidato da Craig McCaw e Paul Allen. Ad unirsi a loro c’erano squadre provenienti da Francia, Italia, Svezia e, per la prima volta in 16 anni, dalla Gran Bretagna, facendo un’altra corsa per riconquistare ciò che avevano perso 151 anni prima.

Dopo quattro mesi di round robin ed eliminazioni, la Louis Vuitton Cup Challenger Series è arrivata a una finale di nove gare tra il Team Alinghi di Ernesto Bertarelli e la BMW ORACLE Racing di Larry Ellison. Entrambe le squadre sono arrivate alle finali con record impressionanti nei round precedenti e le gare hanno dimostrato che queste due squadre erano alla pari. Sebbene il record fosse una vittoria in serie per 5-1 per Alinghi, i numeri smentivano quanto fosse vicina la corsa. La battaglia per la vittoria della Louis Vuitton Cup ha creato uno sfidante molto forte e ha organizzato un tanto atteso incontro di Coppa America tra Coutts e il suo vecchio sostituto della squadra neozelandese Dean Barker. Sfortunatamente per i Kiwi, il Team New Zealand non ha potuto competere con Alinghi che ha vinto la partita 5-0 e ha portato la Coppa America in Europa per la prima volta.

Nuovo protocollo

Poco dopo aver vinto l’America’s Cup, la Société Nautique de Genève (SNG) ha accettato una sfida del Golden Gate Yacht Club, mettendo in moto le ruote per la 32a America’s Cup. È stato emesso un nuovo protocollo, che specifica i piani per il prossimo evento e delinea alcuni dei cambiamenti. È stato subito chiaro che il trasferimento in Europa avrebbe significato un cambiamento epocale per la Coppa America. Approfittando di quello che alcuni hanno percepito come un problema per il nuovo Defender, la SNG ha annunciato che ci sarebbe voluto del tempo per decidere una sede, elaborando un criterio di selezione che garantisse condizioni di navigazione affidabili. Le regole sulla nazionalità sono state abolite, consentendo alle squadre di firmare le persone migliori indipendentemente dal loro passaporto e le regole sul trasferimento di tecnologia dai sindacati precedenti sono state semplificate per consentire ai nuovi team di accedere alle vecchie informazioni. Ancora più importante, è stata creata una nuova autorità organizzativa, AC Management, incaricata di supervisionare tutti gli aspetti della 32a America’s Cup, inclusa la Challenger Selection Series. Insomma, era iniziata una nuova era della Coppa America.

La 32a America’s Cup a Valencia, in Spagna, è stata un successo a molti livelli. Con l’offerta della città, l’autorità organizzatrice è stata in grado di aumentare le entrate su una scala inimmaginabile. Un programma quadriennale di gare ha portato le gare di Coppa America in altre sedi europee, suscitando interesse per l’evento. E le squadre provenienti da nuovi territori, come il Sud Africa e la Cina, hanno aggiunto al sapore internazionale delle corse. Emirates Team New Zealand, ringiovanito dietro la guida di Grant Dalton, ha vinto la Louis Vuitton Cup per organizzare una rivincita contro Alinghi. Ma sebbene i Kiwi abbiano vinto un paio di gare e ne abbiano perse un’altra per un solo secondo, lo Swiss Defender si è dimostrato troppo forte e ha mantenuto il titolo.

Battaglia multiscafo

Poco dopo aver difeso con successo la Coppa, la SNG ha annunciato di aver accettato una sfida da uno yacht club di recente costituzione, lo spagnolo CNEV, e ha rilasciato un protocollo per la 33ª Coppa America. Molti nella comunità dell’America’s Cup si sono opposti ai termini del Protocollo e BMW ORACLE Racing, con Larry Ellison a capo della carica, ha contestato la validità del nuovo club spagnolo. I tribunali hanno accettato e GGYC è diventato lo sfidante del record. Quando GGYC e SNG non furono in grado di acconsentire reciprocamente su un nuovo protocollo, la 33ª America’s Cup divenne una partita “Deed of Gift”, come nel 1988. Ci sono state numerose impugnazioni in tribunale, avviate da entrambe le parti. Alla fine, entrambe le squadre, avendo imparato la lezione del 1988, costruirono enormi multiscafi. Poi, pochi mesi prima della regata, BMW ORACLE Racing ha sostituito il suo impianto a vela morbida con un’imponente vela alare, la più grande mai costruita.

Quando le barche si sono finalmente schierate per regatare al largo di Valencia nel febbraio 2010, il trimarano BMW ORACLE Racing con la sua potente vela alare si è dimostrato superiore. Lo skipper James Spithill, a soli 30 anni, ha vinto con il record di 2-0. Ancora una volta, la Coppa America sarebbe stata difesa da una squadra americana nella 34a edizione.

Battaglia nella baia

La velocità, il brivido e la sfida di costruire multiscafi si sono dimostrati irresistibili e ORACLE TEAM USA ha scelto di fare dell’AC72, un catamarano alimentato da un’imponente vela alare, la classe per la 34a Coppa America. Il luogo sarebbe stato l’iconica Baia di San Francisco, dove i venti di fine estate erano prevedibili e forti. Emirates Team New Zealand era tra i tre sfidanti (insieme ad Artemis Racing e Luna Rossa Challenge) schierati per combattere l’Oracle Team USA.

I Kiwi, spingendosi sempre oltre i confini dell’innovazione, furono la prima squadra a portare il foiling all’America’s Cup permettendo all’AC72 di alzarsi e uscire dall’acqua, e presto tutte le squadre volarono sull’acqua a velocità superiori ai 40 nodi. L’ingegnosità di Emirates Team New Zealand rivoluzionerebbe la moderna Coppa America trasformandola in un evento ad alta velocità e ricco di azione incentrato su una generazione di velisti più giovane e atletica.

Tuttavia, le barche erano prive di rischi e l’Oracle Team USA si è capovolta durante l’addestramento nella baia di San Francisco, distruggendo quasi una delle loro barche e riportando indietro il programma di mesi. Tragicamente, anche Artemis Racing ha avuto un incidente in allenamento e il membro dell’equipaggio Andrew “Bart” Simpson è morto quando dopo essere rimasto intrappolato sotto la barca capovolta. La sua memoria vive attraverso la Andrew Simpson Sailing Foundation, un ente di beneficenza dedicato ai progetti di vela giovanile.

Con le nuove norme di sicurezza sviluppate in seguito all’incidente, le regate sono iniziate nella serie Challenger, dove Emirates Team New Zealand ha ridotto il lavoro di Artemis Racing e Luna Rossa Challenge. I kiwi sono poi balzati in vantaggio nella partita di Coppa America contro l’Oracle Team USA, che non poteva eguagliare la velocità di bolina del neozelandese. Dopo aver apportato un cambio critico all’equipaggio, portando Ben Ainslie per John Kostecki e apportando continue modifiche alla loro barca e alle tecniche di navigazione, gli americani stavano diventando più veloci, ma stavano scadendo il tempo. Emirates Team New Zealand ha raggiunto il punto di incontro, costruendo un vantaggio di 8-1. Ma improbabilmente, l’Oracle Team USA ha cambiato le sorti e ha iniziato a vincere gare. Il divario si è ridotto e poi è scomparso. Ora è stata l’Oracle Team USA ad essere più veloce e il punteggio era pari, 8-8. Ci sarebbe stata un’ultima gara; il vincitore avrebbe rivendicato la Coppa. La gara finale è stata un microcosmo della partita stessa. Emirates Team New Zealand aveva un vantaggio iniziale, ma non è riuscito a respingere la barca americana. L’Oracle Team USA è entrato nella storia, ottenendo la partita più vicina nella storia della Coppa America, 9-8.

La battaglia di Bermuda

Oracle Team USA ha deciso di portare l’evento fuori dal proprio paese, nell’incontaminata isola di Bermuda, per la 35a edizione. Dopo alcuni torridi anni dopo la brutale sconfitta di San Francisco, Emirates Team New Zealand ha ricostruito silenziosamente una squadra giovane e affamata, guidata da Glenn Ashby e guidata dalla medaglia d’oro olimpica Peter Burling. Sviluppando la loro campagna in silo nella loro base di Auckland, in Nuova Zelanda, mentre la maggior parte degli altri sfidanti e difensori Oracle Team USA si sono accampati alle Bermuda, i kiwi hanno continuato a innovare e spingere i confini in segreto.

Hanno sorpreso il mondo della vela e dell’America’s Cup solo pochi mesi prima dell’inizio dell’evento, ma hanno lanciato una barca rivoluzionaria con “ciclori” che alimentano il loro catamarano AC50. Il loro concetto di barca era così avanzato che questa volta non c’era tempo per replicare l’innovazione, nonostante i futili tentativi dell’Oracle Team USA. Emirates Team New Zealand, ha vinto tutte le gare a doppio girone all’italiana tranne le due gare contro il difensore Oracle Team USA, che per la prima volta nella storia ha gareggiato nella Challenger Selection Series fornendo al team americano un falso senso di speranza.

I kiwi induriti sono tornati da un capovolgimento quasi catastrofico per battere la Land Rover BAR in semifinale e poi il team svedese Artemis Racing nella finale della Louis Vuitton Cup, fornendo il biglietto per una rivincita pesante contro Oracle Team USA, che è andato in partita con 1 punto di vantaggio. La spinta per il riscatto di Emirates Team New Zealand è stata rapida, un’esibizione dominante ha fatto esplodere Oracle Team USA 7-1 per vincere la Coppa America per la terza volta.

Il ritorno ad Auckland

I Kiwi esultanti e orgogliosi hanno riportato la Coppa America ad Auckland, dove sono stati prontamente sviluppati i preparativi e un Protocollo, insieme al Challenger of Record – Luna Rossa, per la 36a Coppa America nelle loro acque di casa. Una nuova entusiasmante classe di barche, l’AC75, un monoscafo foiling, mai visto prima, è stata annunciata insieme allo sponsor dell’evento PRADA, gettando le basi di un evento emozionante nel 2021.

L’evoluzione necessaria

Dopo aver letto la storia dell’America’s Cup, viene da sè che, nel corso degli anni, è stata automatica una evoluzione. Così, nell’era della tecnologia era impossibile da evitare che i costruttori realizzassero imbarcazioni super tecnologiche e spettacolari. Al centro delle polemiche ci sono le ali, che consentono alle imbarcazioni letteralmente di volare. Ma lo sport è anche questo: lo sport è intelligenza, intuizione e anche ‘aggiornamento’. Per i tradizionalisti, questa si tratta di un’eresia, ma tutto, nel mondo, si evolve. Lo ha fatto l’uomo, lo hanno fatto gli animali, lo fa la terra e, lo fa anche lo sport, approfittando delle ultime tecnologie per essere più spettacolare e performante.

Le barche Foiling

Gli aliscafi usano la stessa fisica delle vele e delle ali degli aerei. Guidano il flusso dell’acqua intorno a loro, generando bassa pressione da un lato e alta pressione dall’altro. Lo squilibrio risultante crea una forza di sollevamento sufficiente per sollevare le barche in aria, e questo è molto più veloce perché lo scafo non deve più spingere l’acqua fuori. La prima imbarcazione foiling fu usata dal team della Nuova Zelanda: l’innovazione centrale nel 2012 è stata quella di modellare la deriva in un foil che potesse fornire sia la portanza che la resistenza allo scarroccio. La parte successiva della sfida consisteva nel controllare il movimentoo sufficientemente bene per consentire un volo stabile. Le regole che controllano l’AC72 vietano a qualsiasi parte del foil di muoversi indipendentemente, quindi i neozelandesi non potevano usare i flap, un bordo d’uscita regolabile che controlla la quantità di portanza dalle ali degli aerei. Invece, hanno spostato l’intero foil per cambiare il suo angolo di attacco rispetto all’acqua. Questo ha lo stesso effetto, variando la quantità di portanza generata. L’AC50 che ha corso nella 35a Coppa alle Bermuda ha vietato anche le parti mobili sui foil. Al contrario, l’AC75 è un nuovo sviluppo perché consente specificamente i flap sui due foil a forma di T, inaugurando una nuova era nelle barche foiling Cup.

Cosa sono i foil

Si tratta di profili alari in carbonio che servono a sollevare lo scafo che non tocca più le superfici dell’acqua, la barca risulta più rapida, vola sull’acqua. Fa staccare tutta la carena dall’acqua, non fa sentire l’attrito permette alla barca id non essere fermato dall’attrito dell’acqua, evita gli ‘urti’ dell’acqua. E’ immersa quando la barca è sull’alto. La forza idrodinamica dell’ala tende a spingere verso l’alto il tutto e la carena tende a scollarsi dall’acqua.

Barche foilanti

Sono loro quindi le protagoniste indiscusse dell’America’s Cup, che piaccia o meno. I foil hanno regalato una maggiore spettacolarità a questa competizione storica e incredibile. La tecnologia serve ed è giusto che lo sport si adegui ai tempi: l’America’s Cup resta comunque una competizione da sogno, che vede tanti atleti sfidarsi. Serve un lavoro di squadra impeccabile, oltre che un’imbarcazione veloce e ultratecnologica, per poter vincere. Bisogna essere inuitivi, svegli e anche e soprattutto atletici. Un mix perfetto per uno spettacolo unico, che si chiama ancora… SPORT!