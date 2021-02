Luna Rossa è sempre più vicina al sogno della vittoria in Prada Cup. Le regate della notte sono finite in parità tra l’imbarcazione italiana e la rivale Ineos Uk. L’equipaggio azzurro è a due vittorie dal successo finale, col punteggio attuale di 5-1, e dalla sfida con i neozelandesi in Coppa America. Nella prima regata le barche sono terribilmente vicine, tagliano la linea di partenza quasi in contemporanea, ma in anticipo di un secondo. Arriva quindi una doppia penalità, una a testa.

Al primo incrocio le barche sono di nuovo pericolosamente vicine ed è quindi necessario l’intervento dei giudicis, secondo i quali la barca inglese ha avuto un vantaggio. Arriva quindi per Sir Ben una nuova penalità e l’Ineos Uk deve lasciare 50 metri agli italiani, come da regolamento. Tanto basta per imbastire un altro successo sempre più consistente. Nella seconda regata Ben Ainslie vince la partenza e poi va a controllare Luna Rossa con una certa facilità. La squadra di Patrizio Bertelli nel quinto lato riesce ad accorciare fino a 135 metri, ma nonostante la pressione messaad Ineos, la squadra inglese mette a segno il primo punto di questa finale. Appuntamento quindi a domani con le ultime due regate della sfida.