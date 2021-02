Porto-Juventus, Sconcerti distrugge Cristiano Ronaldo: “è imbarazzante, un vecchio senza equilibrio”

Serata amara per Cristiano Ronaldo nella sfida di ieri sera contro il Porto. Il calciatore della Juventus non è riuscito a brillare e i bianconeri sono adesso in difficoltà per quanto riguarda la Champions League. Per alcuni quella di CR7 è stata una delle peggori partite di sempre con la maglia della Juventus e c’è chi non è riuscito proprio a risparmiare l’attaccante portoghese.

Le dure parole di Sconcerti

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha asfaltato Cristiano Ronaldo con parole durissime: “è ormai sul filo dell’imbarazzo. Adesso il problema è evidente e quasi incomprensibile. Finora si era limitato a segnare e a giocare meno bene. Ora Ronaldo è scomparso. un vecchio senza equilibrio. Ha qualcosa, va aiutato, comunque la pensi lui“.

La sconfitta della Juventus

Serata difficile per la Juventus al Do Dragao, i bianconeri escono sconfitti 2-1 al cospetto del Porto, capace di pungere i bianconeri all’inizio dei due tempi, difendendo poi il vantaggio dopo il gol di Chiesa. Una partita giocata male dalla squadra di Pirlo che ha ricevuto tante critiche.