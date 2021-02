Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani fa visita al Porto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, reduci dal ko di Napoli, puntano a iniziare bene la fase a eliminazione diretta, piegando a proprio favore il doppio confronto con i portoghese già dalla gara di andata. Gli occhi sono puntati sul solito Cristiano Ronaldo che, nel suo Portogallo, proverà a segnare gol pesanti in ottica qualificazione.

Il post social di Ronaldo

In vista di Porto-Juventus, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post sui propri canali social, avvertendo i propri compagni: “ecco di cosa parla la Champions League: la fase ad eliminazione diretta. È quasi come se da questo punto in poi partisse un’altra competizione e tutti dovessero vincere la prima gara, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volevamo, ma continuiamo a puntare sempre più in alto ogni stagione e quest’anno non fa eccezione. Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte e posso solo sperare che sia l’inizio del lungo cammino che vogliamo fare fino alla finale. Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi. Andiamo ragazzi! Fino Alla Fine!”.